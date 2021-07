Dijbreuken in Herk-de-Stad hersteld: "Waterpeil kan eindelijk weer zakken"

Het water had op vrijdag een grote bres van een tiental meter geslagen in de Demerdijk, op de natuurlijke grens met Lummen. De arbeiders deden toen een poging om de bres te dichten. Later kwam dan het bericht dat ze uit veiligheidsoverwegingen toch moesten stoppen. Op zondagavond werd dan een nieuwe poging ondernomen. Deze keer succesvol: de bres is gedicht, de echte herstelwerken kunnen beginnen.