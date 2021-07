Helft spoornet in Wallonië buiten gebruik door schade na overstroming, Infrabel: "Gevolgen voor goederen en bedrijven"

"Zo is er een papierfabriek die gebruik maakt van het goederentransport op deze lijn. Vaak is er wel een strategische stock, maar na enkele weken is die ook uitgeput", vult Thomas Baeken aan. "Ook de fabriek van ArcelorMittal in Luxemburg stuurt vaak staal over deze lijn richting de Antwerpse haven." Dat dat staal niet tot in de haven geraakt, kan dan weer gevolgen hebben voor andere bedrijven die wachten op de levering. "En in Athus, in het zuidelijkste puntje van ons land, is een grote containerterminal waar containers van vrachtwagens op treinen worden overgeladen. Ook die hangt sterk af van deze lijnen", aldus Baeken.