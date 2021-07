Is watersnood wake-up call over klimaatsverandering? Wat je zelf kan doen voor het klimaat

Hoe hard schrok jij van de overstromingsramp? En zijn er nu al dingen die je thuis onderneemt om wat klimaatneutraler te leven? Met deze vragen trok onze reporter de straat op. "Dit is alleen een bevestiging van wat we al wisten, maar het is natuurlijk wel dramatisch", klinkt het. "We beseffen wel dat onze actie alleen daar weinig aan zal veranderen."