Kortrijks kapsazon geeft klanten het heerlijke 'terrasgevoel' bij de kapper

Vandaag is het weer perfect voor een kapbeurt in openlucht en dat maakt Charlotte en Delphine Van De Meulebrouke van kapsalon 'Lucky Looks' in Kortrijk zeer gelukkig. Twee jaar geleden lanceerden de zussen hun "kapsazon" (samentrekking tussen kapsalon en gazon) Sunny Looks op het terras van het kapsalon van hun vader. "Maar sinds het begin van de zomervakantie en na de lockdown begint het pas echt te lopen", zegt Delphine.