Openbaar leven valt straks even stil ter ere van de slachtoffers van de watersnood

De VRT past haar aanbod aan. Op Eén is er een extra Journaal om 11u45; de minuut stilte is ook te horen in het radionieuws op alle netten. Op Radio 1 gaat het programma “De zomer van” tussen 9 en 12 uur op zoek naar liedjes over elkaar helpen. Tussen 12 en 13 uur is er een extra editie van “De wereld vandaag”. Radio 2 brengt de hele dag meelevende muziek en verhalen van helpers.

Na het nieuws van 12u is op Radio 1, Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe, Willy, Nostalgie, NRJ en de lokale radiozenders van de VRRO het nummer "No Sound But The Wind" van Editors te horen, als teken van solidariteit.