Infrabel mag dan toch werken aan spoorlijn in Maarkedal: "Compromis gesloten over geluidshinder"

De spoorlijn tussen Oudenaarde en Ronse wordt deze zomer heraangelegd door Infrabel. Maar vorige week werd een deel van de werken, in Maarkedal, stilgelegd. "Het gaat concreet om een werfzone in Maarkedal, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werken. De werfzone was niet in orde met de VLAREM-wetgeving en had geen stedenbouwkundige vergunning", verduidelijkt burgemeester van Maarkedal Joris Nachtergaele (N-VA). Maar de werken kunnen hervatten, want de gemeente en Infrabel zijn vandaag tot een compromis gekomen.