Machtsstrijd in Haïti lijkt beslecht: interim-machthebber Claude Joseph stapt op en geeft fakkel door

Dit weekend is de knoop doorgehakt, niet door Haïti, maar door de internationale gemeenschap die tot nu toe had geaarzeld met het erkennen van een nieuwe leider.

Dit weekend heeft een "kerngroep" van ambassadeurs van de Verenigde Naties, de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), maar ook van de Verenigde Staten, de Europese Unie, Brazilië en Canada de steun uitgesproken voor de aangeduide premier Ariel Henry. Die zou nu een overgangsregering moeten leiden en nieuwe verkiezingen voor een president en een parlement moeten organiseren. Grondwettelijk kan Henry dan zelf geen kandidaat zijn.

In een exclusief interview met The Washington Post heeft premier Claude Joseph nu aangekondigd dat hij de macht overdraagt "in het belang van de natie". Toch zit er een addertje onder het gras: net omdat hij niet langer de overgangsleider is, zou hij grondwettelijk kandidaat-president kunnen worden als er verkiezingen zouden worden gehouden.

Het voorbije weekend is ook Martine Moïse, de vrouw van de president die bij de aanslag zwaargewond is geraakt, na verzorging in de VS teruggekeerd naar Haïti. Zij werd daarbij verwelkomd door Claude Joseph, maar heeft zich niet openlijk gemengd in de discussie over de macht. (Lees verder onder de foto).