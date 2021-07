Meer dan 500 flessen lachgas in beslag genomen

Bij een politieactie op het grondgebied van de politiezone Zennevallei werden in totaal 18 kleine en middelgrote bedrijven gecontroleerd. Eén zaak in Sint-Pieters-Leeuw sprong wel heel opvallend in het oog. Daar werden meer dan 500 flessen lachgas in de opslagplaats ontdekt. Al snel was duidelijk dat deze niet verhandeld werden in het kader van de handel in bakkerij-aangelegenheden en toebehoren. Het ging in totaal om 368 volle flessen en 160 lege flessen. Ook dozen met ballonnen werden aangetroffen, wat ook sterk doet vermoeden dat de flessen eerder kaderen in de private sfeer. De zaak wordt nu verder onderzocht.