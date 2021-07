Minister Annelies Verlinden (CD&V) na de overstromingsramp: "Lessen trekken uit rampen als deze"

Maar er weerklinkt hier en daar ook kritiek op de manier waarop de ramp van vorige week is aangepakt. Waren we wel goed genoeg voorbereid? Is er snel genoeg gereageerd? "We moeten al het nodige doen om zo goed mogelijk voorbereid te zijn", geeft Verlinden toe. "Daarom zal ik voor de evaluatie van deze ramp een leercommissie installeren die de verschillende facetten van voorbereiding en bestrijding van deze overstromingsramp moet onderzoeken."

De minister wil laten evalueren hoe het nu zat met de inzet van mensen en materiaal, of bewoners niet vroeger konden worden geëvacueerd en of er iets schort aan de elektriciteits- en watervoorziening en de telecommunicatie in de getroffen regio. Kortom: "We moeten lessen trekken uit rampen als deze."