Minister Dalle op bezoek bij jeugdkamp in Riemst

Op 1 dag tijd verruilde de leiding van de KSA hun kampsite in Rochefort voor die in Riemst. Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle vindt het hartverwarmend dat heel wat landbouwbedrijven ingingen op de oproep van de Boerenbond. Hij bezocht het landbouwbedrijf en ging er persoonlijk de jongste kampgasten wakker maken. ”Landbouwbedrijven zijn heel geschikt om kampplaatsen aan te bieden want ze hebben mooie terreinen zoals hier in Riemst. Het grasveld hier is een ideale plaats voor de jeugdverenigingen om hun tent op te zetten. De scouts en de KSA die hier zijn, zorgen zelf voor wat ze nodig hebben en gaan daar heel creatief mee om."

Exacte cijfers van hoeveel jeugdkampen letterlijk in het water vielen, zijn er nog niet maar de minister schat dat het enkele honderden zijn. De Vlaamse uitleendienst kreeg de afgelopen dagen heel wat tenten terug die beschadigd waren door het water. “Ook daarvoor hebben we een oproep gedaan aan de jeugdbewegingen om met elkaar solidair te zijn. We hebben de jeugdverenigingen die tenten ter beschikking hebben, gevraagd dat ze die ook ter beschikking stellen van anderen zodat alle jeugdkampen zoals voorzien of op een aangepaste locatie kunnen doorgaan.”