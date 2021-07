Nachtlevensector verenigt zich en vraagt perspectief: "Wij zijn niet de motor van de pandemie"

"Overheden denken nog vaak aan ons als een sector die zorgt voor overlast. We zijn veel meer. We zijn een deel van de economie, we zorgen voor cultuur en we beïnvloeden studenten in hun keuze voor een stad om op kot te gaan. We zijn een belangrijke vorm van "city marketing". We hebben dat ook allemaal becijferd in de hoop dat de politici daar meer oren naar hebben."