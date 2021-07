Nieuwe bres in Gete in Halen: "Geen huizen bedreigd"

De brandweer is in Halen nog volop in de weer, onder meer in de Slaperstraat. "De brandweer zal de toestand van het pompstation inspectereren met een bootje", gaat burgemeester Van Roelen verder. "Als het peil er voldoende gezakt is, kan dat opnieuw opgestart worden. En ook aan het station van Schulen zijn er nog problemen, het water van het buitenbekken blijft er nog toestromen." In de buurt van het industrieterrein in Zelem is het water nog altijd aan het stijgen. "Dat dreigt nog onder water te lopen", zegt gouverneur Jos Lantmeters. "Daar verwachten we de piek in de loop van de dag, maar daarna zal de wateroverlast zich naar Vlaams-Brabant verplaatsen."