Ook sneltests voor particulieren in testdorp Wilrijkse Plein

De afname gebeurt op dezelfde manier als een PCR-test, zegt Tom Van de Vreken van het testdorp. "Je krijgt ook een wisser in de neus, maar het grote verschil is dat zo'n sneltest veel goedkoper is en dat je het resultaat al na een uur hebt." Je krijgt de uitslag per sms of mail, en binnen de vier uur via de app CovidSafeBE.

De sneltests komen er omdat voor een aantal Europese landen zo'n sneltest volstaat. "Voor mensen die snel een resultaat nodig hebben, kan dit de oplossing zijn want de PCR-test daar doe toch je toch snel een halve tot een hele dag over om een resultaat te krijgen", zegt Van de Vreken.