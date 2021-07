Open VLD-voorzitter Lachaert over hongerstaking: "Burgemeesters moeten ingrijpen om mensen te beschermen tegen zichzelf"

De burgemeesters en lokale besturen in Brussel moeten acties overwegen om de hongerstaking van de sans-papiers in Brussel te stoppen. Dat zegt Egbert Lachaert (Open VLD) over de situatie in "De ochtend" op Radio 1. Gisteren nog riepen regeringspartijen Groen, Ecolo en PS premier Alexander De Croo (Open VLD) op om het dossier over te nemen van bevoegd staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).