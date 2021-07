Politicoloog Dave Sinardet over dreigement PS en Ecolo: "Niemand wil de regering echt laten vallen"

Maar wat drijft PS en Ecolo dan wel? "Ze staan zelf onder druk van allerlei bewegingen die rond de hongerstakers staan. Die bewegingen staan iets sterker in Franstalig België, hoewel er in Vlaanderen ook heel wat mensen zijn die Sammy Mahdi oproepen tot minder strengheid", zegt Sinardet.

Migratie is voor PS, Ecolo en Groen ook historisch een gevoelig thema. In de regering Verhofstadt I trokken de partijen ook al aan één zeel rond dit soort asieldossiers. "Het verschil is wel dat die partijen toen veel meer het regeerakkoord aan hun kant hadden. Er stond toen bijvoorbeeld een collectieve regularisatie in, daar spreekt men nu zelf niet over", aldus Sinardet. "Het regeerakkoord toen kleurde op vlak van asiel veel linkser, terwijl het huidige akkoord, ondanks de positie van die drie partijen, toch veel meer een verderzetting is van het beleid van Maggie De Block (Open VLD) en Theo Francken (N-VA) onder de twee vorige regeringen."