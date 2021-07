Proefproject in Aalst: testbus van UZ Gent test jongeren voordat ze op kamp vertrekken

Als de testprocedure in Aalst een succes blijkt, zal de testbus nog meer kampgangers gaan testen. "We gaan dit proefproject evalueren, samen de eerstelijnszone in Aalst en het Agentschap Zorg en Gezondheid. We gaan ten eerste kijken of we effectief alle resultaten op tijd verkrijgen. We gaan ook een afweging moeten maken qua positieve gevallen. Als er te weinig positieven zijn, kan je je gaan afvragen of het wel de moeite is om zo'n grote groep mensen te screenen. Anderzijds kan één positieve ook voor een uitbraak zorgen."