Protest tegen coronamaatregelen in Cyprus, televisiezender aangevallen

Volgens de persdienst van de politie bliezen zowat 5.000 mensen verzamelen voor het paleis van de president in de hoofdstad Nicosia. Ongeveer 2.500 demonstranten trokken nadien naar televisiezender Sigma TV. Ze staken minstens één auto in brand en veroorzaakten vernielingen in het gebouw. In de communicatie van de persdienst werd geen melding gemaakt van arrestaties of gewonden.

"Een laffe aanval vond zondagavond plaats aan onze zetel", aldus Sigma TV. Volgens het televisiestation staken de demonstranten bommetjes af en beschadigden ze wagens van het personeel.

President Nico Anasasiades hekelde een "klap voor de democratie". In een mededeling verzekerde hij dat de regering "niet toegeeft aan bedreigingen of chantage". De autoriteiten zullen overtreders van de wet "streng bestraffen".

Een journalist van het Franse persbureau AFP stelde vast dat duizenden demonstranten, de meesten zonder mondmasker, protesteerden aan de televisiezender. Minstens vier wagens met het logo van Sigma TV werden beschadigd, een van de wagens brandde volledig uit. Nadien keerde de rust terug, maar agenten bleven ter plaatse. Volgens Sigma TV waren agenten het gebouw ingetrokken om de medewerkers te beschermen.

Het televisiestation was eerder al het mikpunt van protest tegen de coronamaatregelen op het eiland in de Middellandse Zee. De zender wordt beschouwd als tegenstander van de antivaxers. Cyprus heeft momenteel af te rekenen met een vierde golf van coronabesmettingen, te wijten aan de deltavariant.