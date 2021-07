PS dreigt "binnen het uur" uit de regering te stappen als één van de hongerstakers in Brussel overlijdt

De tegenstelling tussen links en rechts is zo compleet. In Vlaanderen hebben de federale regeringspartijen Open VLD en CD&V bovendien weinig bewegingsruimte, opgejaagd als ze zijn door de rechtse oppositiepartijen N-VA en Vlaams Belang. In Franstalig België is dat het spiegelbeeld: daar heeft de PS heel weinig marge, onder druk van Ecolo en oppositiepartij PTB-PVDA.