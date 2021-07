Roeselare krijgt zijn eerste officiële stadsdichter in een Rodenbachjaar

Er komt een netwerkevent in het Klein Seminarie in het najaar waar dichters van ver buiten Roeselare op worden uitgenodigd om aan de slag te gaan met die 19de eeuwse teksten. Maar ook de inwoners van Roeselare worden betrokken in het schrijven van een groot stadsgedicht.

“De komende maanden zullen we ze uitdagen met losse verzen van Rodenbach. Hun reacties verwerken we dan tot een groot, nieuw stadsgedicht”, is het plan van Hoornaert. “Ik denk bijvoorbeeld aan het puntdicht van Rodenbach: ‘De professor zegt: Quid est philosophia?’ Een voddeman op strate: ‘Vodden, vodden!’. Het toont de relativering die in het werk van Rodenbach zit. Ik ben echt benieuwd naar de reacties van de Roeselarenaren als ze die tekst zien verschijnen in het stadsbeeld.”