Slechts 7 procent van ons DNA behoort exclusief toe aan moderne mensen

Die stukjes DNA bevatten mogelijk de meest betekenisvolle aanwijzingen over wat moderne mensen echt karakteriseert. Ze blijken de laatste 600.000 jaar verschillende uitbarstingen van evolutionaire aanpassingen gekend te hebben, aanpassingen die enkel bij moderne mensen voorkomen en die verband houden met de ontwikkeling en de werking van de hersenen.

"We kunnen zeggen dat die regio's van het genoom zeer rijk zijn aan genen die te maken hebben met de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de werking van de hersenen", zei computerbioloog en mede-auteur van de studie Richard Green van UC Santa Cruz.

In 2010 hielp Green mee aan het opstellen van de eerste voorlopige sequentie van het neanderthal-genoom. Vier jaar later schreef geneticus Joshua Akey mee aan een studie die aantoonde dat moderne mensen enkele overblijfselen van neanderthal-DNA in hun genoom hebben.

Sindsdien hebben wetenschappers de technieken om genetisch materiaal uit fossielen te halen en te analyseren voortdurend verfijnd. "Betere instrumenten laten ons toe om steeds gedetailleerder vragen te stellen over de geschiedenis en de evolutie van de mensheid", zei Ackey, die nu aan de Princeton University werkt en niet betrokken was bij de nieuwe studie.

Akey loofde ook de methodologie van de nieuwe studie maar niet iedereen is het daar mee eens. Alan Templeton, een populatiegenticus aan de Washington University in St Louis, stelde de aanname van de auteurs in vraag dat veranderingen in het menselijk genoom willekeurig verdeeld zijn en niet geconcentreerd zijn rond bepaalde hotspots in het genoom.

De bevindingen van de studie onderstrepen "dat we in wezen een erg jonge soort zijn", zei Akey. "Niet zo lang geleden deelden we de planeet met andere menselijke afstammingslijnen."

De studie van Schaefer, Green en Beth Shapiro is gepubliceerd in Science Advances. Bron: Associated Press.