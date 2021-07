Beringse Hatice en Sukran steken slachtoffers overstromingen hart onder de riem met inzamelingsactie

Door de overstromingen in ons land hebben heel wat vrijwilligers inzamelingsacties op poten gezet. Zo ook Sukran en Hatice uit Beringen, ze zamelen spullen in zoals kledij, voedsel en babyspullen. "We konden het niet laten, we moesten iets doen", zegt Hatice. "Het is onze plicht om die mensen te helpen".