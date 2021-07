Televisieserie "De Redders" legt lat hoog: "We willen het echte werk van een strandredder tonen"

De kustreddingsdienst IKWV weigerde mee te werken aan "De Redders". Ze vond dat de aanpak van de serie de ernst van het beroep van strandredder in het gedrang kan brengen. Oostende ging tenslotte wel in zee met de programmamakers. Laurins Dursin: "Alle reddingsacties die in de serie te zien zijn, verlopen volgens het boekje. We werken samen met de hoofdredder van Oostende. Want we willen zo dicht mogelijk bij het echte werk van een redder komen."

Laurins Dursin is afkomstig uit Zwevegem. En hij is dan ook blij dat hij in de serie voor het West-Vlaams accent mag zorgen. Laurins vertolkt de rol van postoverste van de strandredders. Hij moet dus ook de baas spelen over redder Julie Vermeire, met wie hij in het echte leven een koppel vormt. Maar die rol neemt hij niet mee naar huis. "Thuis zijn we allebei baas", lachen Laurins en Julie.