Nieuwe kolonie lepelaars in het Waasland: "Nergens zijn deze vogels zo goed zichtbaar voor het publiek"

"Er zijn maar drie plekken in Vlaanderen waar er een grote kolonie lepelaars terug te vinden is", vertelt André Verstraeten. Hij is de officieuze beheerder van het Sombeekse Zwin. Dat is een natuurgebied dat in 2018 ontstond in het kader van de Sigmawerken. "De Vlaamse Waterweg en natuurvereniging vzw Durme hebben hier een uniek natuurgebied gemaakt dat doet denken aan het Zwin in Knokke, maar dan met zoet water", verklaart Verstraeten.