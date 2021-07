West-Vlamingen vullen 6 vrachtwagens met hulpgoederen voor de Ardennen

De vrijwilligers van vzw Belgian Aid kregen van het Crisiscentrum van Binnenlandse Zaken te horen waar ze met hun grote lading spullen terechtkonden. En toen ze in Hotton aankwamen, stonden 2 lokale voetbalploegen te wachten om alles te helpen uitladen.

Eén van de vrijwilligers die mee was naar Hotton, was zaterdag ook al in Verviers geweest: Brian Noyelle uit Dadizele. Hij bracht zaterdag eten naar Verviers. Dat was zo afgesproken met het Rode Kruis dat de noodhulp coördineert. "Daar was de ravage echt enorm! We werden er stil van zelfs. Ik zag mensen op de stoep zitten, kranen weg en weer rijden, vrachtwagens vol met puin, heel veel slijk op de weg. Dat heb ik nog nooit gezien", vertelt Noyelle.

Het Rode Kruis vraagt om niet op eigen initiatief naar het rampgebied af te zakken. Het zegt dat je het beste kan helpen door geld te storten of door je op te geven als 'crisisvrijwilliger'.