"Wil je het in Hollywood maken, verander dan eerst je naam, Taufatofua!"

Maar een rijkelijk leven 'in the spotlights' was het laatste wat Taufatofua ambieerde, hij die zelf in een gezin met 7 kinderen in een huis met 1 slaapkamer opgroeide. Die afkomst wil hij zeker niet verloochenen. In ieder geval houden zijn ouders hem met beide voeten op de grond. Toen Taufatofua bijvoorbeeld in 2018 de kans kreeg om prins Harry en zijn vrouw Meghan te ontmoeten tijdens hun rondreis in en rond Australië, was zijn vader nauwelijks onder de indruk: "Toen ik mijn vader vertelde dat ik uitgenodigd was, zei hij kortweg: "Leuk! Maar laten we eerst nog buiten wat gaan werken." Ik reageerde met: "Maar ik moet me gaan klaarmaken." Mijn vader bleef aandringen: "Neenee, eerst gaan we de koeien van water voorzien."" (BBC, april 2019)

De aanbiedingen die hij uit de tv- en filmwereld kreeg, legde hij (voorlopig) als 'sportman in hart en nieren' naast zich neer. Taufatofua: "Na Rio werd ik gevraagd om naar Hollywood te komen. De publiciteitsagenten die me wilden vertegenwoordigen zeiden onmiddellijk: "Jouw naam is veel te lang. Verander die, zodat de mensen hem makkelijker kunnen onthouden." Ik heb gereageerd met: "Zoek me maar een andere publiciteitsagent!"" (Stuff, februari 2018)