Zeldzame steen ontdekt die de stadsgrens van het oude Rome afbakende

De steen werd op 17 juni gevonden bij graafwerken voor het omleggen van een riool onder het plein waar het recent gerestaureerde mausoleum van keizer Augustus staat. Dat ligt in de buurt van de centraal gelegen Via del Corso in het historische centrum van Rome.

De steen bestaat uit travertijn, een marmerachtige kalksteen, en hij is bijna twee meter hoog. Hij werd aan het publiek voorgesteld in het Ara Pacis-museum waar een altaar uit de eerste eeuw te zien is, het 'Altaar van de Vrede'.

Voorlopig blijft de steen daar, later zal hij verhuizen naar het nabijgelegen mausoleum van Augustus.