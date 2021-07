Zeven strandbars getroffen door diefstal in één zelfde nacht

Zeven strandbars kregen afgelopen weekend dieven over de vloer. 2 in Oostende en 5 in Blankenberge. De dieven waren waarschijnlijk op zoek naar geld, want in de 5 bars op het strand van Blankenberge hebben ze de kassa's opengebroken. Daar gingen ze aan de haal met het wisselgeld dat klaar lag voor de volgende dag. Het is nog onduidelijk of dezelfde dievenbende te werk ging in alle 7 strandbars.

Salito Beach in Blankenberge had dubbel pech dit weekend. Zij kregen twee keer dieven over de vloer. "We dachten dat de dader wel content ging zijn met 1 keer, maar blijkbaar niet. Er is vooral geld weg, maar ook heel wat eten en drank."

Tijdens diezelfde nacht is er in Oostende ook nog in 2 restaurants langs de Albert I-promenade ingebroken.