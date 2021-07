Zonovergoten openingsweekend voor Brusselse Zuidfoor

Nog tot 22 augustus slaan 130 foorkramers hun tenten op tussen de Anderlechtsepoort en de Hallepoort in Brussel. Het is van 2019 geleden dat er zo'n grote kermis plaatsvond. "Dit zijn hoogdagen voor de Brusseleirs én de foorkramers. Iedereen is hier zo content dat we terug zijn, dat is magnifiek om te zien. We krijgen steun langs alle kanten", vertelt woordvoerder en uitbater van het smoutenbollenkraam, Patrick De Corte.