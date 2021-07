Zwembad Beernem sluit definitief de deuren: "De wanden kunnen als een kaartenhuisje instorten"

Het familiezwembad Bloemendale blijft dan toch niet langer open. Het zwembad is al een tijdje gesloten nadat er technische problemen waren opgedoken. Tijdens die sluiting heeft beheerder Farys de technische installaties grondig onderzocht. Daaruit blijkt dat de toestand nog slechter is dan gedacht.

"Er zijn verschillende scheuren in het zwembad. Daardoor bestaat de kans dat de wanden in elkaar zullen klappen en alles als een kaartenhuisje in elkaar valt. Op het eerste gezicht lijkt alles in orde, de waterkwaliteit is prima. Pas als je in de kruipkelder onder de grond zit, zie je hoe erg het is. We mogen het risico absoluut niet nemen", aldus Jos Sypré (CD&V), burgemeester van Beernem.