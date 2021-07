10 jaar geleden: Anders Breivik treft open en verdraagzaam Noorwegen in het hart met dubbele aanslag in Oslo en op Utøya

Anders Behring Breivik, die tegenwoordig door het leven gaat als Fjotolf Hansen, heeft extreemrechtse en anti-islamitische opvattingen en pleegt de aanslagen uit een diepgewortelde haat tegenover de sociaaldemocratische Arbeiderspartij, volgens hem het absolute kwaad en verantwoordelijk voor de teloorgang van zijn land.

Voor de aanslagen stuurt hij een manifest van meer dan 1.500 bladzijden de wereld in. Onder de titel "2038: Een Europese verklaring van onafhankelijkheid" zet hij zich onder meer af tegen het politieke systeem in Europa en de Europese Unie die in zijn ogen gefaald hebben, tegen de schadelijke invloed van de islam en het cultureel marxisme op Europa en tegen feminisme.

In de tekst uit hij ook zijn sympathie voor verschillende rechts-radicale partijen in Europa, zoals de PVV in Nederland, Vlaams Belang in Vlaanderen en het Front National in Frankrijk (nu Rassemblement National). Breivik was zelf ooit lid van de rechts-populistische Vooruitgangspartij in Noorwegen.