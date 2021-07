Aantal banen in ons land groeit voor het eerst sinds begin coronacrisis

De grafieken tonen ook de intussen goed gekende uitzonderingen, sectoren waar het ook vandaag nog altijd niet goed gaat: horeca en metaal- en maakindustrie. In de horeca ligt het aantal banen vandaag nog altijd 5,3 procent lager dan in januari 2020, in de metaal- en maakindustrie is dat 4,9 procent lager.

Zonder steunmaatregelen was het natuurlijk nog veel erger geweest. Let vooral op het cijfer voor de horeca in januari van dit jaar: de tewerkstelling lag er een hallucinante 45,4 procent lager dan een jaar eerder. Tegelijk toont de laatste grafiek van juni 2021 ook het herstel in de horeca.