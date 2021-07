Tweede ongeval met ziekenwagen in korte tijd voor Brandweer Westhoek

Het is nog onduidelijk hoe erg de ambulance van de brandweerpost De Panne er aan toe is, zegt Luc Brouckxou, postoverste van de brandweer De Panne. "Volgens de info van de ambulanciers ter plaatse is de schade groot. Wellicht zal de ziekenwagen niet meer rijden. Het is erg jammer dat dit in het drukke zomerseizoen moet gebeuren. Wellicht zullen we een beroep moeten doen op een reserveziekenwagen van de zone en anders zullen we moeten aankloppen bij andere brandweerzones."