Bejaarde man op bromfiets overlijdt na dodelijk ongeval in Herentals

Een vrouw, die aan het werk was in haar tuin, diende de eerste zorgen toe aan het slachtoffer, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer is een bejaarde man. De bestuurster van de auto raakte niet gewond. De auto kwam uit de zijstraat en draaide een voorrangsbaan op. Door het ongeval was de Poederleeseweg tijdelijk in beide richtingen versperd. De weg is ondertussen vrijgemaakt.