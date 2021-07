Bejaarde man die door scouts gered werd uit kanaal van Lanaken overleden in ziekenhuis

De bejaarde man die gisteren in het kanaal van Lanaken terecht is gekomen, is overleden. Jongeren van een scoutsgroep die toevallig passeerde, sprongen meteen in het kanaal om de man boven water te houden tot de hulpdiensten ter plekke waren. Zijn toestand was niet levensbedreigend, maar in het ziekenhuis ging zijn medische situatie dan toch achteruit.