Coronablog - Besmettingen en ziekenhuisopnames blijven verder stijgen 

"Spanjaarden voelen zich heel veilig, want op dit moment is meer dan de helft van de bevolking ingeënt. Maar dat zijn mensen boven de 40 jaar. Jongeren raken massaal besmet. Maar ook in de groep van 60 tot 69 jaar raken meer mensen besmet die nog maar 1 prik hebben gehad. Men spreekt nu in Spanje al van een vijfde golf."

Maatregelen nemen om de stijgende cijfers in te dammen, daar kiezen politici nu liever niet voor, ziet Tuytens. "Van de 17 Spaanse regio's zijn er maar 3 die beslist hebben om een avondklok in te stellen. De rechtsconservatieve Partido Popular van Madrid heeft fors campagne gevoerd om zo weinig mogelijk de vrijheid aan banden te leggen en die is daarop verkozen. Zonder economie is er ook geen gezondheid, klinkt het daar. Dat krijgt navolging in andere delen van het land."

Wel is Spanje massaal jongeren beginnen in te enten. "Zo hoopt men eind augustus 70 procent van de bevolking ingeënt te hebben en die curve onder controle te hebben."