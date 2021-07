Derde gecontroleerd overstromingsgebied moet druk op Demer verlagen

"Aan de kritieke punten van de Demer werden gisteren in de loop van de dag ook nog bijkomende meetpunten geïnstalleerd. Dat gebeurde aan de randen van de Kloosterbeemden en de Vierkenshoek. De waterstanden worden daar constant gecontroleerd om te kunnen bijsturen indien nodig", voegt de burgemeester Claes er nog aan toe. "Het Demerpeil blijft er nog steeds stijgen, zij het minder snel. Hopelijk kan deze bijkomende tuimeldijk de druk op de Demer verlichten, zodat het waterpeil verder kan dalen." De brug over de Demer in deelgemeente Testelt werd afgesloten voor het verkeer en ook de jaagpaden tussen Testelt en Zichem zijn ook niet toegankelijk voor wandelaars en fietsers.