BEKIJK - Loeiende sirenes, minuut stilte en koning pinkt traan weg: ons land herdenkt slachtoffers van waterramp 

De Nationale Feestdag van morgen zal ook ingetogener verlopen dan normaal. Een preludeconcert van vanavond in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel is alvast afgelast. Ook het Bal National op het Vossenplein is Brussel, dat traditioneel plaatsvindt aan de vooravond van de nationale feestdag, gaat niet door.

De traditionele toespraak van de koning naar aanleiding van de Nationale Feestdag op 21 juli staat in het teken van de watersnood en de coronacrisis. Koning Filip staat stil bij het grote leed, en is vol lof over de vele blijken van veerkracht en solidariteit die hij met eigen ogen kon zien.

