Antwerpen, doe iets aan die coronafeesten op straat met veel drank, lawaai en afval

In de grote steden van de VS, Canada of Zweden zijn zulke droge zones al lang de regel. In het centrum of in het park, overdag of 's nachts, gepakt worden met een open blik in je hand is op de bon vliegen. Zelf ben ik geen fan van zo'n beleid. Het is betuttelend en gaat uit van een gebrek aan verantwoordelijkheidszin.

Het ziet alcohol als niets meer dan een probleem. Alcohol is meer dan dat. Het is cultureel erfgoed, genotsproduct en sociaal smeermiddel in één. Het heeft ons vergezeld tijdens onze geschiedenis, en het zal ons blijven vergezellen tijdens onze picknicks en spontane sit-downs. Een totaalverbod heeft geen zin.