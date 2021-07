Eerste Izegemse stadsdichter verkozen: "Wil inwoners warm maken voor poëzie"

Vincent Vandommele is verkozen tot de eerste stadsdichter van Izegem. Enkele maanden geleden keurde de Izegemse gemeenteraad het nieuwe initiatief om een stadsdichter aan te stellen goed. Hiermee wil Izegem de inwoners warm maken voor poëzie. "De stadsdichter legt de stad en de gebeurtenissen in de stad vast in gedichten die op regelmatige tijdstippen in de kijker zullen gezet worden. Poëzie is een ideaal medium om uitdrukking te geven aan gevoelens en emoties", legt schepen van cultuur en bibliotheek Kurt Himpe uit.

Uit 8 kandidaten werd hij gekozen. Vandommele wist de jury te overtuigen met het juiste evenwicht tussen toegankelijkheid en diepzinnigheid. "Hij hanteert een rijke taal die hij tegelijk voldoende weet uit te puren. Zijn bijdragen over de cultuur en geschiedenis van Izegem zijn verrassend en origineel", aldus Himpe.