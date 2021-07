Ex-topman van militaire inlichtingendienst ADIV ontkent dat hij zelf of in onderling overleg is opgestapt

Het ontslag van Boucké als diensthoofd van ADIV volgde na het vernietigende rapport van het Comité I, het controleorgaan van de inlichtingendiensten, na de zaak-Jürgen Conings. In dat rapport stond dat ADIV ernstige fouten had gemaakt in de opvolging van de extreemrechtse militair. Conings was 5 weken spoorloos nadat hij wapens had kunnen stelen uit een kazerne. Hij werd eind juni dood teruggevonden.