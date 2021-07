Brussel opent eerste gebruikersruimte voor drugsverslaafden: "Bij ons kan het veilig en we helpen met afkicken"

Mensen die zich aansluiten om de gebruikersruimte te gebruiken, moeten zich houden aan duidelijke afspraken. "Ze mogen bij ons inderdaad niet om het even wat doen. We hebben een strikt huisreglement. Zo kijken we bijvoorbeeld na of de persoon in kwestie meerderjarig is en of hij of zij zelf drugs heeft om te gebruiken. Zonder eigen producten zijn ze niet welkom", gaat De Troyer verder.

De kritiek dat gebruikersruimtes net kunnen aanzetten tot meer drugsgebruik, weerlegt De Troyer. "We zorgen er net voor dat hun gebruik gecontroleerder gebeurt. We wijzen hen ook op de impact van hun verslaving op hun leven. Als mensen hun producten bij ons kunnen gebruiken, hoeven ze dat bovendien ook niet meer in het openbaar te doen. Dat zorgt ervoor dat bepaalde situaties veiliger worden en aangenamer voor de buurt." Ook bij de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) klinkt een soortgelijk verhaal: "Het is niet de bedoeling om druggebruik te promoten, wel om de risico's en de schade voor de verslaafden en de gemeenschap te beperken."