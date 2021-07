Resto National in Brussel schenkt opbrengst aan steunfonds voor slachtoffers wateroverlast

“Morgen hebben we wel iets speciaal in petto. Op 21 juli, voor de nationale feestdag, organiseren we Resto National. Dit jaar zal dat in het teken staan van de gebeurtenissen in de Ardennen.

We doen een ‘Benefiet normaal voor de moraal’. Mensen komen mosselen met friet eten, maar we schenken de volledige opbrengst, vijfentwintig euro per schotel, integraal aan het steunfonds voor de slachtoffers van de overstromingen.”