Geen Ben & Jerry's meer in de bezette Palestijnse gebieden, Israëlische premier: "Complete dwaling"

Het is niet de eerste keer dat Ben & Jerry's openlijk een standpunt inneemt in politieke kwesties. Het bedrijf dat in 1978 werd opgericht in de Amerikaanse staat Vermont , doneert ook geld aan antiracismeorganisaties en zet zich in voor gendergelijkheid en de strijd tegen de klimaatopwarming.

In 2000 kwam de ijsfabrikant in handen van Unilever, maar Ben & Jerry's heeft sindsdien altijd een grote mate van zelfstandigheid behouden. In 2018 veranderde de ijsfabrikant de naam van de smaak "New York Super Fudge Chunk" bijvoorbeeld tijdelijk in "Pecan Resist", als protest tegen de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump. Ben & Jerry's doneerde toen een deel van zijn winst aan organisaties die zich tegen Trump verzetten.