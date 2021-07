Geen stoet in Beselare maar toch heksen in straatbeeld

De heksenstoet in Beselare bij Zonnebeke gaat normaal gezien om de twee jaar uit en het is voor het eerst dat die moet worden afgelast. Maar geen enkel virus krijgt de heksen en de inwoners van Beselare klein zegt Wim Veeckman: "Ik heb het vaccinatiecentrum van Beselare zogezegd nagemaakt maar dan wel met heksen. Zij vaccineren niet in de bovenarm maar wel in het achterwerk. Het is trouwens het Astra Miserica-vaccin!"



De schuttersgilde organiseert wel een heksenschieting, er is een pop-upbar en er zijn vertelwandelingen in Beselare.