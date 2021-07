Grote Moskee van Ronse viert Offerfeest: "Zamelen geld in voor slachtoffers watersnood in Wallonië"

Bovendien voorziet de Grote Moskee vóór het gebed een moment van solidariteit met de slachtoffers van de wateroverlast. "Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van de zondvloed in Limburg en Wallonië. We kunnen moeilijk een feest hebben en doen alsof er niks aan de hand is, terwijl die mensen zich daar in een zeer moeilijke situatie bevinden."

De moslimgemeenschap uit Ronse heeft ook besloten om een solidariteitsactie op te richten. "Het is sowieso een dag van vrijgevigheid", klinkt het nog bij Elidrissi. "Voor het gebed gaan we geld inzamelen en dat geld gaan we dan storten op de rekening van het Rode Kruis. Dat hebben we ook laten weten via sociale media en daar zullen we ook vandaag nog eens in verschillende talen voor oproepen."