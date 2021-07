Grote opruimactie aan de Maas op 31 juli en 1 augustus: "Nu is het nog te gevaarlijk"

"Op bepaalde plaatsen lijkt het nu een groot stort", zegt burgemeester Marino Keulen (Open VLD) van Lanaken. "Daarom hebben we een aannemer aangesteld, die zal vandaag al het grof vuil langs de Maas opruimen. Al het andere afval willen we opruimen in het weekend van 31 juli en 1 augustus. Wie wil meehelpen, moet zich op voorhand aanmelden bij de gemeente." Samen met Limburgs Landschap en Mooimakers, wordt stukje na stukje van de oever opgeruimd. Wie meehelpt, krijgt ook alle materiaal om dat veilig te kunnen doen.