Telecomprovider Orange verhuist gsm-mast van Keerbergen naar rampgebied in Wallonië

Klanten van Orange die in Keerbergen wonen, zitten door de verhuis van de mast nu zonder gsm-signaal. "Het is lastig voor sommige inwoners, maar de communicatielijnen in het rampgebied zijn nu even prioritair. Dus we zijn graag solidair", vindt Eggers. "De dekking van Orange was sowieso al niet erg goed op die plek, waardoor veel mensen al waren veranderd van provider."

Hoelang Keerbergen een blinde vlek zal blijven op het Orange-netwerk is nog niet duidelijk. "Daarover hebben we geen gegevens gekregen. Er staat daar vlakbij ook een mast van Proximus, en Orange is in gesprek met hen om eventueel hun antennes daarbij aan te hangen", aldus de schepen.