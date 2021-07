Hoe worden slachtoffers van de watersnood psychisch opgevangen? "Probeer niet jezelf uit het moeras te trekken"

“We begeleiden momenteel de 31 families waarbij de watersnood dodelijke slachtoffers heeft geëist, daarnaast ondersteunen we families van de vermiste personen”, vertelt Sophie Vandecruys, beleidsadviseur en nationale coördinator van slachtofferbejegening van de federale politie.



“Wij vangen mensen op die zoeken naar hun naasten", gaat Vandecruys verder. "Er wordt een interview afgenomen, waarbij we zo veel mogelijk informatie verzamelen over de vermiste persoon, wat een zeer emotioneel gebeuren is. Er is hoop om de persoon terug te vinden, maar tegelijk ook het besef dat de uitkomst een overlijden kan zijn.”



De dienst begeleidt mensen in het volledige proces. "We brengen goed nieuws als we iemand terugvinden, maar moeten ook het slechte nieuws brengen. We ondersteunen mensen bij het afscheid nemen van hun dierbaren en gaan ze bijstaan met de praktische zaken, zoals het contacteren van een begrafenisondernemer", aldus Vandecruys.