Hongerstaking in Brussel: gaat het politieke stof liggen en komt er een oplossing?

Sinds 23 mei zijn zo'n 400 sans-papiers in hongerstaking in de Brusselse Begijnhofkerk en de gebouwen van de universiteiten ULB en VUB. 59 dagen dus, en in die periode is de situatie alleen maar precairder geworden. Zeker nu sinds enkele dagen een goede helft van die sans-papiers ook in dorststaking is, wat het risico op een overlijden de komende dagen heel erg reëel maakt.