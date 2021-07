IKEA Wilrijk ontruimd na dreigbericht

IKEA Wilrijk heeft vandaag een dreigbrief aangekregen. "We nemen uiteraard geen risico's voor de veiligheid van onze medewerkers en klanten en we hebben de winkel daarom preventief gesloten. Momenteel is een sweeping aan de gang", zegt de woordvoerster.

De bezoekers kregen te horen dat ze het gebouw zo snel mogelijk moesten verlaten. "We weten niet waarom. Onze auto staat in de ondergrondse parking, maar we kunnen hier niet weg", zegt een van de bezoekers.

De evacuatie verliep op een rustige en vlotte manier. "Wij hoorden dat iedereen buiten moest en zijn vlot weg gekund. Het was niet drummen en we konden via de nooduitgang de winkel verlaten. Binnen de minuut waren we buiten", zegt een andere bezoeker.

De winkel is momenteel onbereikbaar. Op de Boomsesteenweg is er stadinwaarts verkeershinder. Verwacht wordt dat de winkel om 17 uur kan heropenen.